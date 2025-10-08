Валдайский форум
8 октября, 09:53

Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Дашима Очирнимаева. Обложка © Telegram / Посольство России в Таиланде

Россиянка Дашима Очирнимаева, которую освободили из рабства в Мьянме, вылетела в Москву из Бангкока, пишет ТАСС. Информацию подтвердили в российском посольстве и добавили, что девушке окажут необходимую помощь.

Дашима Очирнимаева. Видео © Telegram / Посольство России в Таиланде

«Самолёт с россиянкой на борту вылетел по маршруту Бангкок — Москва, по прибытии в аэропорт Шереметьево она отправится далее в Иркутск. Гражданке России оказана консульская помощь. Сотрудники посольства сопроводили её до посадки на самолёт», — отметил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.

Юрист раскрыла, как заманчивые вакансии оборачиваются для россиян рабством в Мьянме
Напомним, 26 сентября посол России и Таиланде сообщил о пропаже россиянки, которую обманули и незаконным путём вывезли из королевства в Мьянму. Предположительно, там её заставили работать в мошенническом колл-центре, а за отказ от выполнения «обязанностей» угрожали плетью и даже продажей на органы. МИД РФ уведомил о преступлении тайских и мьянманских силовиков, которые 7 октября провели успешную операцию и сегодня передали девушку российским дипломатам. Освобождённой оказалась 24-летняя россиянка Дашима Очирнимаева, она служила в Федеральной службе исполнения наказаний в звании лейтенанта. Девушке работа показалось скучной, поэтому она решила попытать счастье за границей.

