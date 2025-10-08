Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Россиянка Дашима Очирнимаева, которую освободили из рабства в Мьянме, вылетела в Москву из Бангкока, пишет ТАСС. Информацию подтвердили в российском посольстве и добавили, что девушке окажут необходимую помощь.

Дашима Очирнимаева. Видео © Telegram / Посольство России в Таиланде

«Самолёт с россиянкой на борту вылетел по маршруту Бангкок — Москва, по прибытии в аэропорт Шереметьево она отправится далее в Иркутск. Гражданке России оказана консульская помощь. Сотрудники посольства сопроводили её до посадки на самолёт», — отметил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин.