Юрист раскрыла, как заманчивые вакансии оборачиваются для россиян рабством в Мьянме

Россияне, желающие заработать в Таиланде, рискуют попасть в фактическое рабство в Мьянме, сообщает юрист и переводчик Елена Фоминых в интервью RT. Жертв заманивают с обещаниями высокой зарплаты — около 5 тысяч долларов — и работой в колл-центрах, где нужно звонить и обманывать людей.

«Почти все мои клиенты рассказывали, что им предложили заманчивую вакансию в Таиланде. Ищут жертв специальные вербовщики. Людям предлагают работу, объясняют, что надо будет «работать по телефону». Берут практически всех, кто знает английский. Зарплата — $5 тыс. [415 тысяч рублей] На это люди и ведутся», — подчеркнула специалист.

По приезде в Таиланд иностранцев грузят в автобусы и везут около 12 часов к границе, где переправляют лодками в Мьянму. Многие не подозревают, что уже на территории другой страны, которая контролируется военными и фактически находится вне власти центрального правительства. Здесь у людей забирают паспорта и личные телефоны, заменяя рабочими, с которых жертв заставляют заниматься мошенничеством.

Территория вызывает сложности в спасении пострадавших, так как она под контролем сепаратистских военных группировок. Несмотря на тяжёлые условия, жертвы могут выходить на связь с внешним миром через интернет, что помогает дипломатам и волонтёрам вести поиски и спасение, но процесс часто затягивается на несколько месяцев.

Ранее Life.ru писал, что россиянку обманом вывезли из Таиланда в Мьянму для принудительного труда в мошенническом колл-центре. Изначально пострадавшей поступило предложение о работе моделью в Таиланде через неизвестный телеграм-канал. Позднее россиянку удалось вызволить. Сейчас она находится в Бангкоке и ожидает отправки на родину.