Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Освобождённая из рабства в Мьянме 24-летняя россиянка Дашима Очирнимаева служила в Федеральной службе исполнения наказаний в звании лейтенанта — она отучилась в Пермском институте ФСИН. Как выяснили коллеги из kp.ru, служба не пришлась ей по нраву, поэтому сначала она попробовала заработать на сетевых «пирамидах» и продаже курсов, а потом решила попытать счастья за границей.