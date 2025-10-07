Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10
Освобождённая из рабства в Мьянме 24-летняя россиянка Дашима Очирнимаева служила в Федеральной службе исполнения наказаний в звании лейтенанта — она отучилась в Пермском институте ФСИН. Как выяснили коллеги из kp.ru, служба не пришлась ей по нраву, поэтому сначала она попробовала заработать на сетевых «пирамидах» и продаже курсов, а потом решила попытать счастья за границей.
Мать девушки в комментарии для RT сообщила, что её дочь чувствует себя хорошо. Других деталей она сообщать не стала.
Напомним, 26 сентября посол России и Таиланде сообщил о пропаже россиянки, которую обманули и незаконным путём вывезли из королевства в Мьянму. Предположительно, там её заставили работать в мошенническом колл-центре, а за отказ от выполнения «обязанностей» угрожали плетью и даже продажей на органы. Торговцы людьми вышли на неё через анонимный канал в телеграме и предложили работать моделью. МИД РФ уведомил о преступлении тайских и мьянманских силовиков, которые провели успешную операцию и сегодня передали девушку российским дипломатам.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.