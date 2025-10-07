Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 15:32

Вызволенная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Освобождённая из рабства в Мьянме 24-летняя россиянка Дашима Очирнимаева служила в Федеральной службе исполнения наказаний в звании лейтенанта — она отучилась в Пермском институте ФСИН. Как выяснили коллеги из kp.ru, служба не пришлась ей по нраву, поэтому сначала она попробовала заработать на сетевых «пирамидах» и продаже курсов, а потом решила попытать счастья за границей.

Мать девушки в комментарии для RT сообщила, что её дочь чувствует себя хорошо. Других деталей она сообщать не стала.

Юрист раскрыла, как заманчивые вакансии оборачиваются для россиян рабством в Мьянме
Юрист раскрыла, как заманчивые вакансии оборачиваются для россиян рабством в Мьянме

Напомним, 26 сентября посол России и Таиланде сообщил о пропаже россиянки, которую обманули и незаконным путём вывезли из королевства в Мьянму. Предположительно, там её заставили работать в мошенническом колл-центре, а за отказ от выполнения «обязанностей» угрожали плетью и даже продажей на органы. Торговцы людьми вышли на неё через анонимный канал в телеграме и предложили работать моделью. МИД РФ уведомил о преступлении тайских и мьянманских силовиков, которые провели успешную операцию и сегодня передали девушку российским дипломатам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • мьянма
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar