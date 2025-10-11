Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка подвергалась избиениям в колл-центре

Россиянка Дашима Очирнимаева, освобождённая из трудового рабства, подвергалась избиениям в мошенническом колл-центре в Мьянме. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«Она спала на полу, кормили её только рисом и били иногда», — сообщил дипломат.

По его словам, россиянка не привлекалась к трудовой деятельности в колл-центре. Девушку заперли в бараке на три недели, и она содержалась там в нечеловеческих условиях.