HR-эксперт рассказал, могут ли уволить с работы из-за панической атаки

Прогулы работы под предлогом заботы о ментальном здоровье могут привести к увольнению по соответствующей статье. Такое пояснение дал HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадян.

«Три такие бумажки — тебя могут уволить по статье. Если ты прогулял, потому что у тебя психологические проблемы, пошёл к доктору, получил справку, что что-то с головой не так. И вообще без проблем», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что при наличии медицинской справки о психологических проблемах работник может избежать дисциплинарной ответственности, однако руководитель вправе направить сотрудника на принудительное освидетельствование. Мурадян предупредил, что попытки обмана с фиктивными справками от знакомых психологов о панических атаках не будут иметь юридической силы.

Ранее юрист предупредил, что просмотр соцсетей во время работы может стать причиной для дисциплинарных взысканий. Эксперт пояснил, что в рабочие часы необходимо заниматься выполнением трудовых обязанностей, к которым в большинстве случаев сёрфинг Интернета не относится, если, конечно не говорить таких профессиях, как SMM-менеджеры.