Россиянам рассказали, могут ли уволить за просмотр соцсетей на работе

Чтение социальных сетей в рабочее время может привести к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил RT юрист Александр Хаминский.

По его словам, рабочее время предназначено для исполнения трудовых обязанностей, прописанных в договоре, и обычно не включает просмотр соцсетей и переписку в мессенджерах. Исключение составляют сотрудники, для которых соцсети — часть работы, например, SMM-менеджеры.

Хаминский уточнил, что работодатели сами решают, разрешать или запрещать использование соцсетей, а конкретные правила прописываются в локальных нормативных актах. Нарушение запрета может стать дисциплинарным проступком, вплоть до увольнения, но это происходит только в крайних случаях, особенно если сотрудник уже имел дисциплинарные взыскания за аналогичные нарушения.

Ранее родителей с детьми предложили переводить на удалёнку. Подобная мера даст возможность молодым родителям оказывать поддержку друг другу, позволит матери получить необходимый отдых, а отцу — проводить больше времени с семьёй, не нанося вреда работе. Введение удалённого формата также повысит лояльность сотрудников к компании и будет способствовать достижению лучших результатов.