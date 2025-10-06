Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 04:46

Россиянам рассказали, могут ли уволить за просмотр соцсетей на работе

Юрист Хаминский: Чтение новостей на работе грозит дисциплинарным взысканием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Branislav Nenin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Branislav Nenin

Чтение социальных сетей в рабочее время может привести к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил RT юрист Александр Хаминский.

По его словам, рабочее время предназначено для исполнения трудовых обязанностей, прописанных в договоре, и обычно не включает просмотр соцсетей и переписку в мессенджерах. Исключение составляют сотрудники, для которых соцсети — часть работы, например, SMM-менеджеры.

Хаминский уточнил, что работодатели сами решают, разрешать или запрещать использование соцсетей, а конкретные правила прописываются в локальных нормативных актах. Нарушение запрета может стать дисциплинарным проступком, вплоть до увольнения, но это происходит только в крайних случаях, особенно если сотрудник уже имел дисциплинарные взыскания за аналогичные нарушения.

В кафе или на перекур: В ГД поддержали идею о вводе «Часа здоровья» на работе. Но есть нюанс
В кафе или на перекур: В ГД поддержали идею о вводе «Часа здоровья» на работе. Но есть нюанс

Ранее родителей с детьми предложили переводить на удалёнку. Подобная мера даст возможность молодым родителям оказывать поддержку друг другу, позволит матери получить необходимый отдых, а отцу — проводить больше времени с семьёй, не нанося вреда работе. Введение удалённого формата также повысит лояльность сотрудников к компании и будет способствовать достижению лучших результатов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar