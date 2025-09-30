В кафе или на перекур: В ГД поддержали идею о вводе «Часа здоровья» на работе. Но есть нюанс

Введение «спортивного часа» на рабочем месте может положительно сказаться на здоровье персонала, однако важно продумать механизм реализации инициативы, ведь кто-то из сотрудников может увильнуть и пойти покурить вместо спорта. Об этом Life.ru заявила депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, комментируя соответствующую идею.

Если физическая нагрузка станет обязательной и за неё будет платить работодатель, это может быть полезно. Я поддерживаю любую физическую активность. Движение — это жизнь. Но как будет контролироваться, что именно делают на этом часу? Ведь могут просто пойти в кафе и получить оплату за лишний час. Татьяна Соломатина Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья

Если это принесёт пользу, особенно людям с режимом работы с 8 до 6 или с 9 до 7 пять дней в неделю, и час в неделю на спортивные занятия, то это вполне разумно, отметила парламентарий. Также необходимо обеспечить полноценную профилактику и медицинские осмотры для работников, особенно на производстве, продолжила она. Если этого не будет, то деньги работодателя уйдут впустую. Кроме того, остаётся вопрос, как фиксировать выполнение фирмой данных требований, — возможно, через налоговые механизмы.

По словам Соломатиной, в выходные люди могут заниматься собой самостоятельно. Сейчас обсуждается переход на четырёхдневную рабочую неделю, а этот «час здоровья» скорее станет дополнительной возможностью, а не обязательством. Его эффективность можно проверить в пилотных экспериментах, добавила депутат. Вопрос, кто будет организовывать этот час: кто-то займётся физической нагрузкой, а кто-то может просто покурить, это тоже надо обсуждать, заключила собеседница Life.ru.

«Многие работодатели уже стараются бороться с курением сотрудников, так как это повышает производительность. Когда я была руководителем, я предпочитала нанимать некурящих — курящие теряют на перекуры до полутора часов рабочего времени», — сказала депутат.

Напомним, межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Комитет Госдумы по охране здоровья предложение о внедрении на рабочих местах программы «Час здоровья». Инициатива предполагает предоставление каждому работнику, независимо от характера его труда, одного часа в неделю для занятий физической активностью с сохранением полной зарплаты. Предполагается, что работодатель сам сможет решить, как реализовать идею. Например, оплачивать работникам фитнес-зал или нанять в штат корпоративного тренера.