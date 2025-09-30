Геннадий Онищенко оценил идею «Часа здоровья» на работе и заявил, что одного будет недостаточно

Идея внедрения «часа здоровья» на работе заслуживает внимания и перекликается с позитивным опытом прошлого. Такая активность в советское время помогала сотрудникам поддерживать бодрость и хорошее настроение в течение дня. Об этом в беседе с Life.ru заявил врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Внедрение подобных инициатив во всех сферах было бы крайне полезным. По словам врача, даже час, выделенный на здоровье, станет значительным шагом вперёд. Иногда также и короткая, 15-минутная, гимнастика, способна заметно улучшить самочувствие и повысить продуктивность работников.

«Но зачем мелочиться? Одного часа раз в неделю или даже раз в месяц недостаточно для заметных изменений. Нужно думать более масштабно: увеличить продолжительность и частоту — сделать так, чтобы здоровье стало системной частью рабочего режима. Идея о часе ежедневных физических упражнений кажется оптимальной. Регулярность и системность — ключевые элементы», — заявил Онищенко.

Врач-эпидемиолог подчеркнул, что поддерживает эту инициативу и считает её важной. При этом он предложил расшириться и стремиться к созданию полноценной культуры заботы о здоровье на рабочем месте, ведь сейчас активно растёт популярность ЗОЖ и профилактики заболеваний. Интеграция регулярной физической активности в повседневную жизнь сотрудников станет существенным вкладом в повышение качества жизни и снижение расходов на здравоохранение.

Напомним, что в России предложили создать программу «Час здоровья» на рабочих местах. Она предполагает выделение каждому сотруднику, независимо от специфики его работы, одного часа в неделю для занятий физическими упражнениями с сохранением заработной платы в полном объёме. Уже разработан универсальный комплекс упражнений, адаптированный для работников всех возрастов и уровней физической подготовки.