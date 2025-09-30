Перерыв на спорт: В России предложили ввести «Час здоровья» на рабочем месте с сохранением зарплаты

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в комитет Госдумы по охране здоровья предложение о внедрении на рабочих местах программы «Час здоровья». Инициатива предполагает предоставление каждому работнику, независимо от характера его труда (малоактивная работа или тяжёлое производство), одного часа в неделю для занятий физической активностью с сохранением полной зарплаты. Документ оказался в распоряжение Life.ru.

«Мы убеждены, что одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье граждан, является их трудовая деятельность. Длительное пребывание в малоподвижном состоянии, характерное для многих видов работ, а также для профессий, связанных с тяжёлым физическим трудом, приводит к ряду серьёзных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых, а также к нарушениям опорно-двигательного аппарата, снижению когнитивных функций и общему уровню стресса», — говорится в обращении.

В организации уточнили, что для «Часа здоровья» уже подготовлен универсальный комплекс упражнений, рассчитанный на работников любого возраста и уровня подготовки. Он включает захлёст голени, ходьбу с высоким подъёмом коленей, прыжки на месте, выпады, отжимания от стола и подъём ног «уголком». Регулярное выполнение этих упражнений способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшает осанку, развивает мышцы и повышает общий тонус организма, что положительно отражается на работоспособности.

Директор департамента спортивных проектов организации «Отцы рядом», чемпион России по комплексу силовых упражнений «Фитнес челлендж» Евгений Фролов пояснил, что даже короткая разминка активизирует кровообращение, улучшает работу мозга и концентрацию внимания. По его словам, сидячая поза приводит к болям в спине и снижению гибкости суставов, а простые упражнения помогают укрепить мышцы кора, снять напряжение и снизить уровень стресса.

Предлагается несколько вариантов реализации инициативы: интеграция «Часа здоровья» в рабочий график — выделение 1 часа в день (например, в виде двух 30-минутных перерывов или одного 60-минутного) для выполнения упражнений. Компенсация занятий в спортивных учреждениях — работодатель может частично или полностью компенсировать сотрудникам затраты на посещение спортзалов, бассейнов, фитнес-клубов. А также организация корпоративных тренировок — проведение на базе предприятия групповых занятий под руководством инструктора.

«Законодательное закрепление программы «Час здоровья» станет важным шагом на пути к построению здорового и продуктивного общества. Данная инициатива не потребует значительных финансовых вложений от государства, но окажет колоссальное положительное влияние на здоровье нации и экономику страны в целом», — отметили в организации.

