Юрист разъяснила нюансы перевода россиян на четырёхдневную рабочую неделю

Переход России на четырёхдневную рабочую неделю может быть реализован в формате неполного или сокращённого рабочего времени. Об этом «Москве 24» сообщила юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Специалист уточнила, что выбор способа оформления напрямую повлияет на размер оплаты труда. При неполном рабочем времени заработная плата будет начисляться пропорционально отработанным часам, то есть за 20 часов вместо 40 сотрудник получит лишь половину оклада. В то же время режим сокращённой недели обязывает работодателя выплачивать полную зарплату, даже если фактическое количество отработанных часов уменьшилось.

С экономической точки зрения, по мнению юриста, для рынка более предпочтителен вариант с неполным рабочим временем, так как он кажется более справедливым и не создаст дополнительной нагрузки на бизнес. Эксперт пояснила, что выбор модели с сохранением полного заработка может привести к росту издержек, поскольку компаниям для выполнения прежнего объёма работы придется нанимать новых сотрудников.

«В итоге, любое сокращение рабочей недели с сохранением полной зарплаты не происходит «просто так» —дополнительные расходы неизбежно перекладываются на потребителей», — резюмировала эксперт.