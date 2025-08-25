Мессенджер MAX
25 августа, 08:08

«Длинные каникулы»: Россиян предупредили о трёхдневной рабочей неделе осенью

Депутат Говырин напомнил россиянам о трёхдневной рабочей неделе в начале ноября

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В первую неделю ноября россиян ожидает рабочая неделя, состоящая из трёх дней. Сокращение связано с переносом выходного с 1 ноября, которое выпадает на субботу, на 3 ноября, понедельник. После этого следует 4 ноября — День народного единства, который закреплён в Трудовом кодексе как праздничный нерабочий день. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Продли отпускное настроение: 5 приёмов для лёгкого возвращения в рабочий ритм
По его словам, в результате переносов страна будет отдыхать с субботы по вторник включительно, то есть четыре дня подряд, а к работе россияне вернутся только в среду, 5 ноября. Рабочими окажутся лишь три дня — с 5 по 7 ноября, — после чего снова наступят выходные.

«Таким образом, ноябрьский календарь подарит жителям длинные осенние каникулы, а рабочая неделя в начале месяца превратится в короткий трёхдневный отрезок», — отметил парламентарий в интервью RT.

Первая рабочая неделя ноября 2025 года в России будет трёхдневной
Кстати, сентябрь принесёт россиянам значительные изменения в сфере трудового законодательства и бытовых практик, сообщили в Госдуме. В частности, новшества коснутся расчётов зарплат, ночных смен и документооборота.

