«Длинные каникулы»: Россиян предупредили о трёхдневной рабочей неделе осенью

В первую неделю ноября россиян ожидает рабочая неделя, состоящая из трёх дней. Сокращение связано с переносом выходного с 1 ноября, которое выпадает на субботу, на 3 ноября, понедельник. После этого следует 4 ноября — День народного единства, который закреплён в Трудовом кодексе как праздничный нерабочий день. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, в результате переносов страна будет отдыхать с субботы по вторник включительно, то есть четыре дня подряд, а к работе россияне вернутся только в среду, 5 ноября. Рабочими окажутся лишь три дня — с 5 по 7 ноября, — после чего снова наступят выходные.

«Таким образом, ноябрьский календарь подарит жителям длинные осенние каникулы, а рабочая неделя в начале месяца превратится в короткий трёхдневный отрезок», — отметил парламентарий в интервью RT.