Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 01:49

Первая рабочая неделя ноября 2025 года в России будет трёхдневной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Правительство РФ утвердило перенос выходных на ноябрь 2025 года, что сделает первую рабочую неделю месяца трёхдневной. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане будут отдыхать 3 и 4 ноября — в понедельник и вторник, а также 8 и 9 ноября — в субботу и воскресенье. Остальные три дня недели предусмотрены для трудовой деятельности. Предшествующая неделя окажется шестидневной. 4 ноября отмечается День народного единства, а присоединённый к нему выходной в понедельник перенесён с субботы 1 числа.

В Госдуме предложили давать всем родителям выходной в День знаний
В Госдуме предложили давать всем родителям выходной в День знаний

А ранее Life.ru писал, что лишь 24% участников опроса спокойно воспринимает идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Ещё 26% полагают, что нововведение будет успешно реализовано лишь в отдельных сферах. Тем не менее 42% респондентов выбрали бы именно четырёхдневную неделю в качестве оптимального графика работы, тогда как за традиционные пять дней выступили только 23%.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar