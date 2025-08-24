Первая рабочая неделя ноября 2025 года в России будет трёхдневной

Правительство РФ утвердило перенос выходных на ноябрь 2025 года, что сделает первую рабочую неделю месяца трёхдневной. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане будут отдыхать 3 и 4 ноября — в понедельник и вторник, а также 8 и 9 ноября — в субботу и воскресенье. Остальные три дня недели предусмотрены для трудовой деятельности. Предшествующая неделя окажется шестидневной. 4 ноября отмечается День народного единства, а присоединённый к нему выходной в понедельник перенесён с субботы 1 числа.