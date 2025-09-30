Секрет безопасных тренировок: Life.ru узнал главные ошибки россиян в фитнес-зале

С началом осени фитнес-клубы переживают наплыв новых посетителей, полных решимости. Однако тренер DDX Fitness Артём Опальницкий предупреждает, что вместе с энтузиазмом растёт и число ошибок, которые могут свести на нет все усилия или даже привести к травмам. Во время общения с Life.ru эксперт перечислил ошибки, которые допускают новички и завсегдатаи спортивных залов.

По словам специалиста, новички часто пренебрегают основами, стремясь к быстрому результату. Наиболее критичными он назвал пренебрежение правильной техникой и погоню за большими весами, что является прямой дорогой к растяжениям, вывихам или даже более серьёзным повреждениям суставов и позвоночника. Опальницкий подчёркивает, что работа с тренером на старте и плавное увеличение нагрузки — единственно верный путь.

Не менее опасно игнорирование разминки, которая готовит суставы и мышцы к нагрузке, снижая риск травм. Она помогает нормализовать пульс и расслабить тело. Новички часто игнорируют эти этапы, считая их необязательными.

«Перед тренировкой делайте суставную разминку, используйте беговую дорожку или МФР-ролл для разогрева мышц. После тренировки выполните лёгкую растяжку или 5–10 минут ходьбы, чтобы успокоить пульс», — рекомендует тренер.

Также многие новички зацикливаются на тренажёрах, пренебрегая упражнениями со свободными весами. Однако после долгого сидения в офисе продолжение «сидячего» режима в тренажёрах не даёт телу полноценной нагрузки. Эксперт советует включать многосуставные упражнения с собственным весом, такие как приседания, отжимания или планка, чтобы задействовать больше мышц и улучшить координацию.

Даже опытные спортсмены не застрахованы от ошибок. Собеседник Life.ru указал на такие риски, как перетренированность, ведущая к хронической усталости и даже гормональным сбоям, включая нарушения женского цикла. Необходимо соблюдать баланс: между силовыми занятиями должно быть 48–72 часа отдыха.

Нередко атлеты в погоне за рекордами жертвуют техникой, что приводит к травмам суставов, связок или позвоночника. Регулярно проверяйте технику, работайте с умеренными весами и избегайте рывков. Попросите тренера проконтролировать выполнение сложных упражнений.

Для сохранения мотивации и результатов Опальницкий рекомендует регулярно обновлять тренировочный план (каждые 1–2 месяца) и уделять внимание сну и питанию. Для соревнований важна периодизация — чередование фаз максимальных нагрузок и восстановления.

«Спите 7–8 часов, включайте в рацион достаточно белков и полезных жиров, регулярно делайте растяжку и посещайте массаж», — напоминает специалист.

Итогом ошибок становятся не только травмы, но и общее разочарование в фитнесе. Соблюдение простых правил безопасности позволяет избежать негативных последствий и делает путь к здоровью и хорошей форме эффективным.

Отметим, что оставаться здоровыми можно и без посещения фитнес-клубов. В СССР не было персональных тренеров и модных студий йоги, зато была система, которая работала как швейцарские часы. Целая страна начинала утро с зарядки, прерывала рабочий день на производственную гимнастику и проводила выходные в походах. Ранее Life.ru писал о практиках советских людей, которые было бы неплохо внедрить в жизнь современных россиян.