В Петербурге постоянная клиентка фитнес-клуба впала в кому после тренировки

В Петербурге посетительница фитнес-центра впала в кому после тренировки — она потеряла сознание и получила серьёзную травму головы. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Спортсменка впала в кому после тренировки в фитнес-центре. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По предварительным данным, удар пришёлся на правую скулу, что привело к тяжёлым повреждениям. Пострадавшую доставили в отделение реанимации с аневризмой и осложнениями от травмы. Спортклуб сообщил, что женщина посещала занятия около двух лет и была постоянным клиентом. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.