В Петербурге постоянная клиентка фитнес-клуба впала в кому после тренировки
«Mash на Мойке»: Женщина впала в кому после тренировки в фитнес-клубе в Петербурге
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В Петербурге посетительница фитнес-центра впала в кому после тренировки — она потеряла сознание и получила серьёзную травму головы. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Спортсменка впала в кому после тренировки в фитнес-центре. Видео © Telegram / Mash на Мойке
По предварительным данным, удар пришёлся на правую скулу, что привело к тяжёлым повреждениям. Пострадавшую доставили в отделение реанимации с аневризмой и осложнениями от травмы. Спортклуб сообщил, что женщина посещала занятия около двух лет и была постоянным клиентом. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее в аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, в результате которого малыш впал в кому. Инцидент случился накануне вечером. Гражданин Белоруссии, прибывший из Кабула, внезапно напал на ребёнка в зоне выдачи багажа, поднял его и с силой бросил на пол. Малыш сразу же потерял сознание.