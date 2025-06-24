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24 июня, 13:15

В Петербурге постоянная клиентка фитнес-клуба впала в кому после тренировки

«Mash на Мойке»: Женщина впала в кому после тренировки в фитнес-клубе в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

В Петербурге посетительница фитнес-центра впала в кому после тренировки — она потеряла сознание и получила серьёзную травму головы. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Спортсменка впала в кому после тренировки в фитнес-центре. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По предварительным данным, удар пришёлся на правую скулу, что привело к тяжёлым повреждениям. Пострадавшую доставили в отделение реанимации с аневризмой и осложнениями от травмы. Спортклуб сообщил, что женщина посещала занятия около двух лет и была постоянным клиентом. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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Ранее в аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, в результате которого малыш впал в кому. Инцидент случился накануне вечером. Гражданин Белоруссии, прибывший из Кабула, внезапно напал на ребёнка в зоне выдачи багажа, поднял его и с силой бросил на пол. Малыш сразу же потерял сознание.

Милена Скрипальщикова
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