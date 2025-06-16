Врач объяснил, почему 5-летний мальчик внезапно впал в кому в Ленобласти

В Ленинградской области пятилетний мальчик внезапно впал в кому. По словам родителей, после прогулки они отвезли наследника к бабушке. Там у малыша случился приступ, ему резко стало плохо. В машине скорой ребёнок потерял сознание и впал в кому. Позже врачам удалось вывести его из этого состояния, однако причина произошедшего до сих пор остаётся неизвестной, ведь анализы оказались чистыми.

По мнению невролога Александра Комарова, ребёнок не может без причины впасть в кому. Если только у него не было какого-то преморбидного состояния, при котором системы организма резко ослабевают из-за предшествующих болезней. Собеседник «Вечерней Москвы» выделил три основные причины резкого осложнения.

Самая простая — это сахарный диабет. Второй вероятной причиной эксперт назвал нарушение мозгового кровообращения, например, разрыв аневризмы или ишемию. Кроме того, спровоцировать кому могло инфекционное заболевание, которое началось за примерно неделю до случившегося.