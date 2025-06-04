Ребёнок съел мармелад с каннабисом и впал в кому

Ситуация с каннабисом в мармеладе Haribo в Нидерландах приобрела печальное развитие — в городе Алмело двое детей, съевшие эти сладости, попали в больницу, один из них впал в состояние комы — его состояние оценивается, как крайне тяжёлое, пациента перевели в специальную клинику. По информации NL Times, продукт содержал коноплю.

«Над этим немного посмеялись, но это было опаснее, чем люди изначально думали», — приводит издание слова сотрудника медучреждения.

Производитель уже отозвал всю партию мармелада из продажи в Нидерландах. По данным расследования, следы наркотического вещества были обнаружены как минимум в трех упаковках, приобретённых членами одной семьи. Национальная служба по безопасности продуктов питания выпустила экстренное предупреждение, призвав потребителей воздержаться от употребления сладости.