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4 июня, 13:23

Ребёнок съел мармелад с каннабисом и впал в кому

NL Times: В Нидерландах двое детей отравились мармеладом Haribo с каннабисом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HelgaQ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HelgaQ

Ситуация с каннабисом в мармеладе Haribo в Нидерландах приобрела печальное развитие — в городе Алмело двое детей, съевшие эти сладости, попали в больницу, один из них впал в состояние комы — его состояние оценивается, как крайне тяжёлое, пациента перевели в специальную клинику. По информации NL Times, продукт содержал коноплю.

«Над этим немного посмеялись, но это было опаснее, чем люди изначально думали»,приводит издание слова сотрудника медучреждения.

Производитель уже отозвал всю партию мармелада из продажи в Нидерландах. По данным расследования, следы наркотического вещества были обнаружены как минимум в трех упаковках, приобретённых членами одной семьи. Национальная служба по безопасности продуктов питания выпустила экстренное предупреждение, призвав потребителей воздержаться от употребления сладости.

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Напомним, о скандале в Нидерландах из-за жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от немецкого производителя Haribo стало известно в конце мая. Подведомственная Минсельхозу страны структура обнаружила содержание каннабиса в килограммовых упаковках этого мармелада.

Юрий Лысенко
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