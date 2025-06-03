Виновата инструкция? Новый поворот появился в деле погибших от дихлофоса четырёх детей

Трагический инцидент в Красноярском крае, где погибли четверо детей из-за отравления инсектицидами, получил новое развитие. Отец погибших детей намерен подать в суд на производителя дихлофоса «Варан», использованного при обработке жилья.

Как сообщил адвокат Дмитрия Виноградова, проводившего дезинсекцию, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что в составе средства присутствовало вещество, усиливающее токсичный эффект.

«Обычное проветривание не поможет. Для того чтобы нейтрализовать вредное воздействие, нужно было помыть стены, постирать шторы и т. д. Это не указано в инструкции», — пояснил защитник в беседе с RT.