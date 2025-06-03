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3 июня, 14:04

Виновата инструкция? Новый поворот появился в деле погибших от дихлофоса четырёх детей

Отец погибших под Красноярском детей хочет судиться с производителем дихлофоса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Трагический инцидент в Красноярском крае, где погибли четверо детей из-за отравления инсектицидами, получил новое развитие. Отец погибших детей намерен подать в суд на производителя дихлофоса «Варан», использованного при обработке жилья.

Как сообщил адвокат Дмитрия Виноградова, проводившего дезинсекцию, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что в составе средства присутствовало вещество, усиливающее токсичный эффект.

«Обычное проветривание не поможет. Для того чтобы нейтрализовать вредное воздействие, нужно было помыть стены, постирать шторы и т. д. Это не указано в инструкции», — пояснил защитник в беседе с RT.

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Напомним, трагедия случилась в сентябре 2024 года в Красной Сопке — многодетная семья отравилась: четверо детей погибли, родителей доставили в больницу. Следствие считает, что отец семейства не соблюдал меры безопасности при распылении дихлофоса в квартире, что привело к интоксикации парами средства. В ходе экспертизы в крови детей был выявлен деструктивный яд системного действия. Их мама в этот момент была на последнем месяце беременности. Она смогла родить в ноябре 2024 года, но в минувшем феврале малыш умер. Защита обвиняемого заявляла, что будет добиваться проведения следственного эксперимента на мышах.

Юрий Лысенко
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