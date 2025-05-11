Защита отца погибших под Красноярском детей затребует эксперимент на мышах
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В Красноярском крае продолжается судебное разбирательство по делу Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших от отравления в сентябре 2024 года. Защита обвиняемого настаивает на проведении необычного следственного эксперимента с использованием мышей, чтобы опровергнуть официальную версию следствия о смертельном отравлении дихлофосом. Адвокат Александр Гуртовенко заявил, что их независимый эксперт уверен в безопасности использованной дозы инсектицида.
«Мы будем требовать в суде, чтобы было организовано проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент должен быть на мышах. Их помещают в определённое помещение и разбрызгивают дозу дихлофоса. Наш эксперт уверен, что ничего с мышами не будет, они выживут. Это надо проверять», — заявил ТАСС юрист.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс не только из-за трагической гибели детей, но и из-за неочевидности механизма отравления. Особые вопросы вызывает тот факт, что взрослые члены семьи не пострадали, тогда как все четверо детей скончались после симптомов острого отравления.
Судьба Дмитрия Виноградова теперь во многом зависит от результатов судебной экспертизы и возможного эксперимента. Если защите удастся доказать свою правоту, это может полностью изменить ход расследования и поставить под сомнение первоначальные выводы следствия. Однако даже в этом случае останется открытым главный вопрос — что же на самом деле стало причиной гибели детей в тот роковой день.
Напомним, ужасная трагедия произошла в сентябре 2024 года в Красной Сопке Красноярского края — в многодетной семье погибли четверо детей, а родители были госпитализированы. Версия следствия такова: отец распылил в жилье дихлофос, но не соблюдал меры безопасности, из-за чего все, кто находился внутри, отравились парами средства — экспертиза подтвердила наличие деструктивного яда системного действия в крови детей. Мать детей в тот момент находилась на последнем месяце беременности. В ноябре 2024 года она родила малыша, но 2 февраля он скончался.