Защита отца погибших под Красноярском детей затребует эксперимент на мышах

В Красноярском крае продолжается судебное разбирательство по делу Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших от отравления в сентябре 2024 года. Защита обвиняемого настаивает на проведении необычного следственного эксперимента с использованием мышей, чтобы опровергнуть официальную версию следствия о смертельном отравлении дихлофосом. Адвокат Александр Гуртовенко заявил, что их независимый эксперт уверен в безопасности использованной дозы инсектицида.

«Мы будем требовать в суде, чтобы было организовано проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент должен быть на мышах. Их помещают в определённое помещение и разбрызгивают дозу дихлофоса. Наш эксперт уверен, что ничего с мышами не будет, они выживут. Это надо проверять», — заявил ТАСС юрист.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс не только из-за трагической гибели детей, но и из-за неочевидности механизма отравления. Особые вопросы вызывает тот факт, что взрослые члены семьи не пострадали, тогда как все четверо детей скончались после симптомов острого отравления.