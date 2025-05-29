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Регион
29 мая, 13:21

Коноплю нашли в мармеладках Haribo

The Independent: Каннабис нашли в партии жевательных конфет Haribo в Нидерландах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HelgaQ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HelgaQ

В Нидерландах разгорелся скандал вокруг жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от немецкого производителя Haribo. Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров при Минсельхозе страны обнаружило в килограммовых упаковках, годных к употреблению до января 2026 года, каннабис. Причины попадания наркотического вещества в сладости пока выясняются.

Инцидент стал известен после того, как несколько детей и взрослых пожаловались на плохое самочувствие после употребления этих мармеладок. Компания Haribo выпустила предупреждение, что в продаже находится партия продукции, употребление которой «может вызвать проблемы со здоровьем, в частности, головокружение».

«Были взяты пробы, и в них был обнаружен каннабис. Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили предупреждение о безопасности», заявил представитель регулятора в эфире телеканала SBS6.

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Ранее Life.ru рассказал, что опасное вещество было найдено в детской воде «Наш родничок» из «Вкусвилла». В ней оказался барий, который токсично влияет на организм. Превышение оказалось незначительным, но это всё равно может вызвать у неокрепшего организма тяжёлое отравление с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями.

Наталья Афонина
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