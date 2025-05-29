Коноплю нашли в мармеладках Haribo

В Нидерландах разгорелся скандал вокруг жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от немецкого производителя Haribo. Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров при Минсельхозе страны обнаружило в килограммовых упаковках, годных к употреблению до января 2026 года, каннабис. Причины попадания наркотического вещества в сладости пока выясняются.

Инцидент стал известен после того, как несколько детей и взрослых пожаловались на плохое самочувствие после употребления этих мармеладок. Компания Haribo выпустила предупреждение, что в продаже находится партия продукции, употребление которой «может вызвать проблемы со здоровьем, в частности, головокружение».

«Были взяты пробы, и в них был обнаружен каннабис. Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили предупреждение о безопасности», — заявил представитель регулятора в эфире телеканала SBS6.