В детской воде нашли токсичное вещество, способное вызвать проблемы с сердцем

В детской воде «Наш родничок» из «Вкусвилла» обнаружили вещество барий, которое токсично для организма человека. Особенно оно вредно для малышей до трёх лет. При этом, содержание бария не было указано в составе воды. Об этом сообщает «SHOT ПРОВЕРКА».

Превышение бария оказалось незначительным. Однако он всё равно может вызвать у неокрепшего организма ребёнка тяжёлое отравление с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями. Воду «Наш Родничок» производителя «Серебряное наследие» для исследования приобрели в магазине «Вкусвилл» в Мытищах.