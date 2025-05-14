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14 мая, 11:10

В детской воде нашли токсичное вещество, способное вызвать проблемы с сердцем

SHOT ПРОВЕРКА: В детской воде из «Вкусвилла» нашли барий, опасный для детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

В детской воде «Наш родничок» из «Вкусвилла» обнаружили вещество барий, которое токсично для организма человека. Особенно оно вредно для малышей до трёх лет. При этом, содержание бария не было указано в составе воды. Об этом сообщает «SHOT ПРОВЕРКА».

Превышение бария оказалось незначительным. Однако он всё равно может вызвать у неокрепшего организма ребёнка тяжёлое отравление с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями. Воду «Наш Родничок» производителя «Серебряное наследие» для исследования приобрели в магазине «Вкусвилл» в Мытищах.

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Полина Никифорова
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