В детской воде нашли токсичное вещество, способное вызвать проблемы с сердцем
SHOT ПРОВЕРКА: В детской воде из «Вкусвилла» нашли барий, опасный для детей
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В детской воде «Наш родничок» из «Вкусвилла» обнаружили вещество барий, которое токсично для организма человека. Особенно оно вредно для малышей до трёх лет. При этом, содержание бария не было указано в составе воды. Об этом сообщает «SHOT ПРОВЕРКА».
Превышение бария оказалось незначительным. Однако он всё равно может вызвать у неокрепшего организма ребёнка тяжёлое отравление с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями. Воду «Наш Родничок» производителя «Серебряное наследие» для исследования приобрели в магазине «Вкусвилл» в Мытищах.
Ранее на полках магазинов среди товаров сразу трёх российских брендов нашли санитарные нарушения. В их изделиях нашли компоненты, не указанные на упаковке. Скрытые ингредиенты могут спровоцировать у некоторых людей аллергию.