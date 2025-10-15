Эксперты объяснили, почему посланного Федорищевым чиновника нельзя уволить за камень

Главу Кинельского района Юрия Жидкова нельзя уволить из-за инцидента с камнем, поскольку он занимает выборную должность. Как пояснили эксперты в беседе с Mash , отстранить избранного народом чиновника можно только по строго определённым причинам.

В частности, по словам специалистов, депутаты могут инициировать отставку Жидкова, если признают, что он не справляется со своими обязанностями. Также основанием может стать бездействие чиновника, которое привело к негативным последствиям для жителей района, или неисполнение им своих прямых обязанностей в течение трёх месяцев.