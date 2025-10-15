Эксперты объяснили, почему посланного Федорищевым чиновника нельзя уволить за камень
Юрий Жидков. Обложка © VK / Юрий Жидков
Главу Кинельского района Юрия Жидкова нельзя уволить из-за инцидента с камнем, поскольку он занимает выборную должность. Как пояснили эксперты в беседе с Mash, отстранить избранного народом чиновника можно только по строго определённым причинам.
В частности, по словам специалистов, депутаты могут инициировать отставку Жидкова, если признают, что он не справляется со своими обязанностями. Также основанием может стать бездействие чиновника, которое привело к негативным последствиям для жителей района, или неисполнение им своих прямых обязанностей в течение трёх месяцев.
Напомним, Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Он отметил, что увидел в Кинельском районе на заднем дворе школы камень с повреждённой мемориальной табличкой. Этот камень предназначался для будущего обелиска в память о земляках — участниках Великой Отечественной войны. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав мат, опубликовали местные паблики. Позже Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района. В Госдуме назвали хамом Федорищева за скандальное увольнение самарского чиновника.
