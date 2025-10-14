Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 20:39

«Это край»: Самарский губернатор объяснил увольнение с матом главы района

Табличка, из-за которой уволили чиновника. Обложка © Telegram / ГТРК САМАРА

Табличка, из-за которой уволили чиновника. Обложка © Telegram / ГТРК САМАРА

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района. Он объяснил резкое решение тем, что тот несерьёзно отнёсся к памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом Федорищев рассказал в Telegram-канале.

Он отметил, что увидел в Кинельском районе на заднем дворе школы камень с повреждённой мемориальной табличкой. Этот камень предназначался для будущего обелиска в память о земляках — участниках Великой Отечественной войны.

«Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — сказал Федорищев.

Ранее губернатор сообщил о недостаточном внимании, которое глава района уделял состоянию местных объектов, таких как дом культуры и школа.

Министра культуры Литвы отправили в отставку после вопроса «чей Крым»
Министра культуры Литвы отправили в отставку после вопроса «чей Крым»

Стоит отметить, что Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое выражение, опубликовали местные паблики.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar