Губернатор Самарской области Федорищев с матом уволил главу Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое непечатное выражение, публикуют местные паблики.
Вячеслав Федорищев грубо уволил главу Кинельского района. Видео © VK / Куйбышевский | Самара
«Уволен *****!» — объявил Федорищев, заслушав доклад Жидкова и крепко хлопнув его по спине на прощание.
По информации пресс-службы, причиной для столь жёсткого кадрового решения стали неудовлетворительные результаты работы по реконструкции ключевых муниципальных объектов. Федорищев отметил, что Жидков, занимавший пост с 2020 года, не справился с выполнением поставленных задач.
В прошлом месяце Вячеслав Федорищев вмешался в конфликт певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, предложив артисту приехать в Самарскую область на разговор. Чиновник уточнил, что хотел бы провести непубличную беседу, подчеркнув, что не зовёт Крида посетить регион с концертом, ведь это было бы неуместно.
