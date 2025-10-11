Валдайский форум
11 октября, 15:59

Губернатора Самарской области Федорищева посвятили в казаки

Обложка © VK / Самарская область

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был удостоен чести стать казаком. Посвящение прошло в Тольятти на казачьем круге Самарского округа. Федорищев произнёс присягу, а войсковой атаман Волжского казачьего войска вручил ему символичный подарок — походную икону.

«Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесения присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед Богом и народом», — отметили в правительстве Самарской области.

В присутствии казаков и региональных чиновников Федорищев торжественно произнёс текст присяги. Он поклялся преданно служить Родине, казачеству и православной вере, бережно хранить казачьи обычаи и традиции, защищать их в случае необходимости, не жалея жизни, и честно выполнять свои обязанности, не злоупотребляя властью.

«Истина в Боге»: Самарский губернатор объяснил значение своей татуировки

Ранее Вячеслав Федорищев принял решение удалить свой телеграм-канал. Об этом сообщил сам чиновник, заявив о переходе в другую социальную платформу — MAX.

