«Истина в Боге»: Самарский губернатор объяснил значение своей татуировки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскрыл символическое значение татуировки на своей руке, опровергнув распространявшиеся в соцсетях предположения о её связи с нумерологией. Глава региона рассказал об этом в интервью блогерше Ксении Штефан.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал блогеру Ксении Штефан о значении татуировки на руке. Видео © Telegram /Штефан знает!

«Это — клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри — старославянский алфавит, это буква «оук». Она означает «истина в Боге», «истина внутри», «истина внутри себя», — ответил Федорищев.

Татуировка Федорищева. Видео © sovainfo.ru

Он подчеркнул, что в композиции отсутствует какая-либо магия чисел. Настоящий смысл татуировки носит глубоко личный и символический характер, связанный с ключевыми этапами его жизни и профессиональной деятельности. Так, цифры представляют собой значимые для него координаты: родного города Волгодонска, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и здания правительства Тульской области, где он ранее работал.