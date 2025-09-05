Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 14:15

«Истина в Боге»: Самарский губернатор объяснил значение своей татуировки

Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о значении татуировки на руке

Вячеслав Федорищев. Обложка © РИА Новости / Валерий Шарифулин

Вячеслав Федорищев. Обложка © РИА Новости / Валерий Шарифулин

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскрыл символическое значение татуировки на своей руке, опровергнув распространявшиеся в соцсетях предположения о её связи с нумерологией. Глава региона рассказал об этом в интервью блогерше Ксении Штефан.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал блогеру Ксении Штефан о значении татуировки на руке. Видео © Telegram /Штефан знает!

«Это — клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри — старославянский алфавит, это буква «оук». Она означает «истина в Боге», «истина внутри», «истина внутри себя», — ответил Федорищев.

Татуировка Федорищева. Видео © sovainfo.ru

Татуировка Федорищева. Видео © sovainfo.ru

Он подчеркнул, что в композиции отсутствует какая-либо магия чисел. Настоящий смысл татуировки носит глубоко личный и символический характер, связанный с ключевыми этапами его жизни и профессиональной деятельности. Так, цифры представляют собой значимые для него координаты: родного города Волгодонска, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и здания правительства Тульской области, где он ранее работал.

Телефоны сдавать! Самарский губернатор отругал чиновников за «перехихикивания»
Телефоны сдавать! Самарский губернатор отругал чиновников за «перехихикивания»

Ранее Федорищев прокомментировал сообщения в Сети, где его обвиняли в употреблении алкоголя. Он заявил, что относится к подобным нападкам и недостоверной информации «абсолютно спокойно» и предпочитает реагировать на них с юмором. Так Федорищев ответил на вопрос, включавший фразу «вы бухаете постоянно».

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar