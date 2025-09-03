Телефоны сдавать! Самарский губернатор отругал чиновников за «перехихикивания»
Самарский губернатор Федорищев потребовал сдавать телефоны перед заседаниями
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Обложка © Telegram / Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввёл новые правила проведения совещаний в региональном правительстве. С 3 сентября все участники заседаний обязаны сдавать мобильные телефоны перед началом обсуждений.
Самарский губернатор потребовал сдавать телефоны перед совещаниями правительства. Видео © Telegram / Вячеслав Федорищев
Такое решение было озвучено главой региона во время оперативного совещания. Федорищев пояснил, что переписки в мессенджерах отвлекают чиновников от рассмотрения важных вопросов, и подчеркнул недопустимость занятий посторонними делами во время рабочих встреч.
«Впредь прошу, когда на заседание приходите, телефоны сдавать. Когда мы обсуждаем важные вопросы, не перехихикиваться на свои темы в чате», — сказал Федорищев..
Кроме того, губернатор сообщил о введении с 1 сентября системы проверок сотрудников на полиграфе. По его словам, тестирование будет проводиться как при приёме на работу, так и в ходе внеплановых проверок действующих чиновников. Федорищев анонсировал предстоящую отставку всего состава правительства с последующей проверкой на детекторе лжи.
