«Нацелены на сотрудничество»: Россия и страны Сахеля договорились о создании инженерных классов

Россия и страны Сахельской конфедерации (Буркина-Фасо, Нигер, Мали) договорились о создании инженерных классов, чтобы укрепить сотрудничество в образовании и науке. Об этом стало известно на встрече 29 августа, где присутствовали министр просвещения Сергей Кравцов, министр энергетики Сергей Цивилёв, министры высшего и среднего образования стран Сахеля, а также делегация Республики Джибути.

«Есть большая заинтересованность наших стран в совместном развитии науки, технологий и образования. Сегодня все участники совещания поддержали нашу инициативу по созданию инженерных классов в Африке для подготовки компетентных кадров и усиления потенциала наших партнёров», — отметил Цивилёв.

Министр подчеркнул, что сотрудничество России и Африки в образовании критически важно для достижения энергетической справедливости, которая подразумевает равный доступ к знаниям и технологиям. Он также заявил, что развитие национальных кадров является ключом к технологическому суверенитету и независимости.

«Инженеры нужны во всех отраслях экономики. Поэтому мы будем совместно создавать инженерные классы в государствах Африки, куда на конкурсной основе будут отбираться те, кто готов связать свою судьбу с этим важнейшим направлением», — добавил Цивилёв.

Министр Кравцов, в свою очередь, обратился к зарубежным коллегам с предложением внедрить изучение русского языка в образовательных учреждениях Африки. По его словам, Россия готова поддержать эту инициативу, направляя преподавателей по программе «Российский учитель за рубежом» и расширяя сеть Центров открытого образования на русском языке. Кравцов отметил успешный опыт работы таких центров в Мали, где обучилось более 900 человек, и анонсировал открытие нового центра в Буркина-Фасо. Кроме того, российская сторона готова делиться передовым опытом в области среднего профессионального образования и профориентации, а также развивать колледжи, готовить рабочие кадры и принимать африканских детей в летних лагерях.