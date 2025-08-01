Сокращение присутствия Франции в странах Африки и желание последних сотрудничать с Российской Федерацией повлечёт за собой серьёзные последствия для производства электроэнергии в Европе. К такому выводу пришли авторы немецкого издания Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что Москва расширяет своё влияние в Африке, в том числе за счёт соглашения по атомной энергетике. Поставки урана из Африки составляют 25 процентов от всего импорта урана в Евросоюз. В связи с этим уход Франции «будет иметь далеко идущие последствия».

«Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. В то время как Европа и Франция теряют влияние, Россия и Китай последовательно расширяют своё присутствие в регионе», — говорится в материале издания.

Недавно «Африканский корпус» Вооружённых сил России совместно с малийскими военными и ополчением МСА провели успешную операцию по уничтожению террористов ИГИЛ*. В числе ликвидированных оказался один из идеологов группировки Абу Дахдах. Также он отвечал за планирование операций, нападение на посты правительственных сил и колонны.