ЧВК «Вагнер» уходит из Мали

Согласно заявлению, за три с половиной года бойцы ЧВК совместно с народом Мали боролись с терроризмом, уничтожив тысячи боевиков и их лидеров, которые на протяжении многих лет угрожали мирным жителям. Кроме того, они оказали поддержку местным силам в формировании мощной и дисциплинированной армии, способной обеспечить безопасность страны. Пресс-служба подчеркнула, что главная цель была достигнута — все региональные столицы вновь перешли под контроль законных властей.