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6 июня, 12:32
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ЧВК «Вагнер» уходит из Мали

ЧВК «Вагнер» завершила свою миссию в Мали и покидает страну

Обложка © Пресс-служба ЧВК «Вагнер»

Обложка © Пресс-служба ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» завершила свою миссию в Мали и покидает страну, сообщила пресс-служба организации.

Согласно заявлению, за три с половиной года бойцы ЧВК совместно с народом Мали боролись с терроризмом, уничтожив тысячи боевиков и их лидеров, которые на протяжении многих лет угрожали мирным жителям. Кроме того, они оказали поддержку местным силам в формировании мощной и дисциплинированной армии, способной обеспечить безопасность страны. Пресс-служба подчеркнула, что главная цель была достигнута — все региональные столицы вновь перешли под контроль законных властей.

«Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — заявили в пресс-службе организации.

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Ранее стало известно, что американские войска могут покинуть Сирию почти полностью. В стране останется лишь одна база — в качестве символического присутствия.

Оксана Попова
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