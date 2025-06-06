ЧВК «Вагнер» уходит из Мали
ЧВК «Вагнер» завершила свою миссию в Мали и покидает страну
Обложка © Пресс-служба ЧВК «Вагнер»
ЧВК «Вагнер» завершила свою миссию в Мали и покидает страну, сообщила пресс-служба организации.
Согласно заявлению, за три с половиной года бойцы ЧВК совместно с народом Мали боролись с терроризмом, уничтожив тысячи боевиков и их лидеров, которые на протяжении многих лет угрожали мирным жителям. Кроме того, они оказали поддержку местным силам в формировании мощной и дисциплинированной армии, способной обеспечить безопасность страны. Пресс-служба подчеркнула, что главная цель была достигнута — все региональные столицы вновь перешли под контроль законных властей.
«Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — заявили в пресс-службе организации.
Ранее стало известно, что американские войска могут покинуть Сирию почти полностью. В стране останется лишь одна база — в качестве символического присутствия.