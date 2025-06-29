«Африканский корпус» ВС РФ и армия Мали ликвидировали шесть боевиков ИГИЛ*

«Африканский корпус» ВС РФ совместно с малийскими вооружёнными силами (FAMa) и ополчением МСА успешно провели операцию, в результате которой было уничтожено шесть террористов ИГИЛ*. Среди ликвидированных боевиков был и их командир, Абу Дахдах, марокканец по происхождению, сообщил Африканский корпус в Telegram-канале.

В ходе совместной операции Африканского Корпуса ВС РФ, подразделений ВС Мали (FAMa) и вооруженного ополчения МСА были уничтожены 6 боевиков ИГИЛ*. Видео © Telegram / The African Corps

«Уничтоженный террорист был одним из идеологов группировки, специалистом по минно-подрывному делу и причастным к атаке на правительственные силы Нигера. Отвечал за планирование операций, нападение на посты правительственных сил и колонны», — говорится в сообщении.

Дахдах был помощником полевого командира Абу Альгабасса и считался специалистом по минно-подрывному делу. Он координировал атаки на правительственные силы Нигера и организовывал нападения на колонны и военные посты. Следующей целью, по информации источников, может стать сам Абу Альгабасс.

Ранее ЧВК «Вагнер» объявила о завершении своей миссии в Мали. За три с половиной года её бойцы совместно с малийскими властями уничтожили тысячи террористов, освободили региональные центры и помогли создать боеспособную армию. По словам представителей группы, главные цели операции были достигнуты, и теперь безопасность в регионе обеспечивают местные силы.