Разведку Украины уличили в помощи африканским террористам
Bamada: Военные Мали обвинили разведку Украины в поставках оружия террористам
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Украинская разведка оказывает поддержку террористическим группировкам в Мали и участвует в их подготовке. Об этом сообщает портал Bamada.
«Украинские военные инструкторы поставляют FPV-дроны в Мали через Мавританию», — говорится в сообщении.
Помощь включает в себя не только технику, но и обучение, информацию и коммуникационные инструменты. Это, по данным источников портала, позволяет террористическим группам повысить свою мобильность, организованность и смертоносность.
Напомним, что присутствие Украины в Африке довольно активное с середины прошлого лета. Так, в июле представитель ГУР Украины признался в причастности Киева к атаке на группу бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Незалежная обучала местных сепаратистов и предоставляла им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с государством.