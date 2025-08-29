Губернатор Федорищев: Спокойно отношусь к слухам о проблемах с алкоголем

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал сообщения в Сети, где его обвиняли в употреблении алкоголя. Он заявил, что относится к подобным нападкам и недостоверной информации «абсолютно спокойно» и предпочитает реагировать на них с юмором. Так он ответил на вопрос, включавший фразу «вы бухаете постоянно», сообщает сайт Sovainfo.ru.

Губернатор также пояснил, что сложившаяся ситуация является следствием контрдавления со стороны некоторых недружественных структур, которые целенаправленно продуцируют фейки и информационные поводы. По его мнению, это создаёт сложную обстановку в общественном сознании и методах работы. Однако он как публичный человек старается находить в себе силы переносить это спокойно.

«Это не иммунитет, всё равно какая-то живинка есть, мы все люди. Это сложная ситуация в головах, сложная ситуация в подходах, сложная ситуация в контрдавлении некоторых недружественных нам структур, которые продуцируют все эти фейки, информационные поводы и пытаются кому-то что-то доказать», — сказал Федорищев.