Назначенный неделю назад министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил о своей отставке после вопроса о принадлежности Крыма. Он подчеркнул, что решение принял не из-за собственных ошибок, а из-за давления извне, создающего угрозу безопасности его семьи. Об этом сообщил LRT.

«Спасибо всему сообществу, которое меня поддерживает… Но в последнее время усилившееся давление на меня лично, на мою семью, когда нам небезопасно находиться даже на улице, заставляет меня думать, что решение всё же принято. Работа сделана — внимание привлечено. За тридцать лет культура стала самым важным элементом государства на сегодняшний день», — сказал Адомаявичюс на пресс-конференции в Сейме.

Адомавичюс занимал пост министра культуры всего неделю. Во время интервью он не смог чётко ответить на вопрос о принадлежности Крыма, назвав вопрос провокационным. Это стало последним аргументом для премьер-министра Ругинене, которая настояла на его отставке. Политик заявил, что последние две недели были для него напряжёнными и что он сам принял решение уйти, отметив, что возможно, для культуры нужен другой лидер. Социал-демократическая партия Литвы заявила о проведении коалиционного совета для обсуждения смены министра.

Ранее президент США Дональд Трамп публично заявил о признании Крыма российским. Он также призвал Владимира Зеленского принять этот факт как данность.