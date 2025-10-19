Рыбы пробудятся, а Девы заговорят: Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 октября для всех зодиаков
Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил гороскоп на неделю с 20 по 26 октября 2025 года для всех знаков зодиака! Узнайте, какие сюрпризы вам подкинет осень, или, может, пришло время скинуть с плеч груз и отдохнуть? Какие подсказки дадут руны?
Знак зодиака Овен — Йера, перевёрнутый Ансуз, Тейваз
Неделя обещает важные перемены, плоды прошлых действий начинают проявляться. Йера говорит: всё, что вы посеяли, возвращается сторицей. Перевёрнутый Ансуз предупреждает: не всё сказанное другими стоит принимать близко к сердцу. Доверяйте своим ощущениям, а не словам. Тейваз — руна воина, зовёт к активному действию. Делайте то, что считаете правильным, даже если это нелегко.
Знак зодиака Телец — Наутиз, Эваз, Феху
Неделя требует терпения и самодисциплины. Наутиз учит вас преодолевать ограничения — внешние и внутренние. Не раздражайтесь, если всё идёт не по плану: это просто испытание стойкости. Эваз говорит о движении вперёд, путешествиях, обновлении и партнёрстве. Феху — символ прибыли и благополучия. Вы можете получить материальную выгоду, если не будете торопить события.
Знак зодиака Близнецы — Альгиз, Дагаз, Лагуз
Сильная неделя для духовного роста и внутренней трансформации.
Альгиз защищает вас от ошибок и злых влияний, словно невидимый щит. Дагаз говорит, что сейчас «самый тёмный час перед рассветом». Всё, что кажется тупиком, вот-вот откроет новые возможности. Лагуз наполняет вас интуицией, чувствительностью и мягкой силой. Слушайте подсказки сердца и доверяйте потоку жизни. Энергия воды поможет очистить мысли и обрести вдохновение.
Знак зодиака Рак — Соуло, Тейваз, перевёрнутый Ансуз
Соуло приносит свет, энергию и уверенность. Вы находитесь на правильном пути — ваша сила сейчас в ясности и вере в себя. Тейваз добавляет решимости, помогая действовать без страха. Но перевёрнутый Ансуз предостерегает от неправильного понимания или чужих манипуляций. Говорите искренне и не позволяйте сбить себя с курса. Ваши идеи могут зажечь других, если вы сохраните внутреннюю честность.
Знак зодиака Лев — перевёрнутый Вунье, Альгиз, Перто
Не обращайте внимания на мелкие раздражения: перевёрнутый Вунье — это всего лишь мелочи, которые не стоят вашей энергии. Альгиз даёт вам защиту и внутренний покой, а Перто открывает тайны — ждите неожиданных откровений, интуитивных догадок или знаков судьбы. Судьба словно шепчет вам на ухо: доверься потоку. Всё складывается лучше, чем кажется.
Знак зодиака Дева — Ансуз, перевёрнутый Кено, Феху
Ваше слово сейчас имеет огромную силу. Ансуз — руна вдохновения, общения и мудрости. Вы можете стать источником знаний для других. Но перевёрнутый Кено предупреждает: не спешите делиться всем подряд, особенно личным. Иногда свет загорается не сразу — нужно немного подождать. Феху приносит стабильность и поддержку. Финансовые дела выровняются, если проявить внимание к деталям.
Знак зодиака Весы — Кено, Наутиз, Ингуз
Неделя перерождения. Кено зажигает внутренний огонь, возвращая мотивацию и желание творить. Наутиз требует терпения — не всё случится мгновенно.
Примите задержки как возможность лучше подготовиться. Ингуз завершает цикл и открывает новый этап. Вас ждёт обновление, всплеск эмоций и, возможно, романтическое пробуждение. Пусть это будет неделя, когда вы вновь почувствуете вкус жизни.
Знак зодиака Скорпион — Райдо, Хагалаз, Беркана
Вас ждёт движение — внешнее или внутреннее. Райдо зовёт в путь в поисках смысла или перемен. Хагалаз может встряхнуть привычный порядок, разрушив старое. Но не бойтесь: через хаос рождается гармония. Беркана говорит о возрождении, мягкости и росте. Всё, что рухнуло, вскоре прорастёт новыми возможностями. Главное — действовать с любовью к себе.
Знак зодиака Стрелец — Эйваз, перевёрнутый Ансуз, перевёрнутый Альгиз
Эйваз приносит внутренние конфликты, борьбу противоположностей, но именно через них вы растёте. Перевёрнутый Ансуз говорит: не позволяйте чужим словам сбить вас с пути. Слушайте внутренний голос. Перевёрнутый Альгиз советует не рисковать попусту — сейчас лучше укрепить границы и сосредоточиться на себе. Это неделя внутренней перестройки, из которой вы выйдете сильнее.
Знак зодиака Козерог — Гебо, Соуло, Альгиз
Идеальная неделя для сотрудничества и партнёрства. Гебо говорит о дарах и обмене энергией, позволяя создавать эффективные союзы. Взаимопомощь принесёт удачу. Соуло усиливает внутренний свет и творческую энергию — вы вдохновляете окружающих, становитесь лидером. Альгиз завершает триаду мощной защитой и гармонией. Всё, что вы делаете из любви и искренности, будет благословлено.
Знак зодиака Водолей — Йера, Турисаз, Вунье
Плоды ваших прошлых усилий начинают проявляться. Йера говорит: всё, что вы отдавали миру, возвращается. Турисаз — сила, которая требует осознанности, позволяет сконцентрировать свои усилия и навести порядок. Применяйте её мудро, не вступая в лишние конфликты. Вунье завершает неделю радостью и удовлетворением. Возможны приятные новости, успехи и чувство внутреннего равновесия.
Знак зодиака Рыбы — Кено, Беркана, Дагаз
Ваша неделя — история о пробуждении. Кено приносит вдохновение и понимание, словно в темноте загорается свет, принося новые знания и озарение. Беркана — рост, исцеление, плавный прогресс, забота. Всё, что вы делаете с любовью, расцветает. А Дагаз завершает неделю настоящим рассветом — всё изменится к лучшему. Даже если сейчас непросто, именно это — переход к новой, светлой фазе вашей жизни.
