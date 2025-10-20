Опубликован список драгоценностей, украденных из парижского Лувра

В воскресенье в столице Франции Париже ограбили знаменитый Лувр. Преступники забрали драгоценности, которые принадлежали Наполеону Бонапарту и императрице. Газета The New York Times выяснила, какие конкретно предметы украли из главного французского музея.

Тиара императрицы Евгении

Злоумышленники смогли похитить тиару императрицы Евгении, сверкающую 212 жемчужинами, 1998 бриллиантами и 992 бриллиантами огранки «роза».

Декоративный бант Императрицы Евгении

Среди личных украшений императрицы был и роскошный декоративный бант с драгоценными кисточками. Он служил центральным элементом пояса, хотя на сайте Лувра нет фотографии готового изделия. Этот бант был щедро инкрустирован 2438 бриллиантами и 196 бриллиантами огранки «роза».

Брошь «Императрица Евгения»

В числе экспонатов, принадлежавших императрице, были и бриллиантовые броши, включая брошь 1855 года. Она известна как брошь-реликварий, хотя, по данным Лувра, в этом украшении, обильно инкрустированном бриллиантами, не предусмотрено места для хранения реликвий.

Сапфир, тиара, ожерелье и серьги

Происхождение сапфирового гарнитура, представленного в галерее и датируемого началом XIX века, остаётся неизвестным. Украшение носили, в частности, королева Гортензия, супруга Луи Бонапарта, и королева Мария-Амелия, жена Луи-Филиппа I.

В комплект входят тиара, украшенная 24 цейлонскими сапфирами и 1083 бриллиантами, ожерелье с восемью сапфирами в бриллиантовой оправе из золота, а также серьги с сапфирами. Во время ограбления была похищена только одна серьга из этого комплекта. Изначально гарнитур также включал три броши, гребень и два браслета. На сайте Лувра он назван «драгоценным свидетельством парижского ювелирного искусства».

Части подарочного набора на изумрудную свадьбу Наполеона

Изумрудное колье, украшенное бриллиантами, пополнило коллекцию Лувра лишь в 2004 году. Изначально оно было свадебным подарком Наполеона Марии-Луизе, его второй супруге, в 1810 году. Украшение инкрустировано 32 изумрудами грушевидной и ромбовидной формы, а также 1138 бриллиантами. Наполеон заказал два роскошных ювелирных гарнитура в честь свадьбы, включая ещё один с опалами и бриллиантами. В комплект Лувра также входила пара изумрудных серёг с бриллиантами, которые также были похищены.