19 октября, 12:52

Министр Дати: Лувр ограбили профессионалы за четыре минуты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Злоумышленники, совершившие кражу драгоценностей из парижского Лувра, управились всего за четыре минуты. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил министр культуры Франции Рашида Дати. Она объяснила, что «вопрос безопасности музеев во Франции – это давняя проблема» и «в течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания».

«Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты — это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов», — отметила она.

Министр также заявила, что после обнаружения ограбления посетители были немедленно эвакуированы из Лувра, подчеркнув, что эвакуация прошла без паники.

Российский коллекционер назвал обчистивших Лувр грабителей дилетантами

Напомним, что ограбление в Лувре произошло сегодня утром. По предварительной информации, двое преступников проникли в здание через грузовой лифт, а их сообщник ожидал снаружи. Были похищены девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице.

