Министр Дати: Лувр ограбили профессионалы за четыре минуты

Злоумышленники, совершившие кражу драгоценностей из парижского Лувра, управились всего за четыре минуты. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил министр культуры Франции Рашида Дати. Она объяснила, что «вопрос безопасности музеев во Франции – это давняя проблема» и «в течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания».

«Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты — это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов», — отметила она.

Министр также заявила, что после обнаружения ограбления посетители были немедленно эвакуированы из Лувра, подчеркнув, что эвакуация прошла без паники.