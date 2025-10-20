Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления Лувра
Обложка © ТАСС / AP
Прокурор Парижа Лор Беко озвучила версию, согласно которой ограбление Лувра могло быть совершено в целях отмывания денежных средств или по заказу. Её слова приводит газета Le Figaro.
«[Преступники] могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо <...> для отмывания денег», — заявила Беко.
Напомним, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр, используя автогидроподъёмник. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили девять ювелирных украшений. Одним из них была корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, украшенная 1354 бриллиантами, которую, однако, обронили при побеге. Прокурор заявила, что следствие склоняется к версии о профессиональном характере преступления, не исключая при этом возможность участия иностранных заказчиков или исполнителей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.