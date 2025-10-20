Прокуратура Парижа назвала две основные версии ограбления Лувра

Прокурор Парижа Лор Беко озвучила версию, согласно которой ограбление Лувра могло быть совершено в целях отмывания денежных средств или по заказу. Её слова приводит газета Le Figaro.

«[Преступники] могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо <...> для отмывания денег», — заявила Беко.