Ограбление века: Макрон клянётся вернуть украденные из Лувра королевские сокровища

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал найти и вернуть похищенные из Лувра королевские драгоценности. Глава государства назвал ограбление «покушением на историческое наследие» и заявил, что преступники не уйдут от ответственности.

«Мы найдём драгоценности, а грабители предстанут перед судом», – написал Макрон в X.

По словам французского лидера, парижская прокуратура уже координирует расследование, а в музее усиливают меры безопасности. Прокурор столицы Лор Бекко уточнила, что следствие рассматривает две основные версии: похищение по заказу и ограбление ради отмывания денег. Версию об «иностранном следе» она сочла второстепенной.

Министерство культуры подтвердило, что похищено восемь украшений – среди них тиары, ожерелья и серьги французских королев и императриц.

Ранее Life.ru писал, что во Франции связали кражу в Лувре с кризисом власти. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвал произошедшее «унижением для страны» и «символом деградации государства». По его словам, если королевские драгоценности могут вынести из главного музея мира, значит, Париж теряет контроль над ситуацией.