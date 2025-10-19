Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 14:30

Во Франции связали ограбление Лувра с деградацией государства

Лувр. Обложка © Flickr / blieusong

Лувр. Обложка © Flickr / blieusong

Ограбление Лувра стало следствием системного ослабления государственных институтов Франции. Об этом заявил Жордан Барделла, руководитель оппозиционной партии «Национальное Объединение».

«Лувр — всемирный символ нашей культуры. Это ограбление, позволившее ворам похитить королевские драгоценности Франции, — невыносимое унижение для нашей страны. Как далеко зайдёт упадок государства?» — написал Барделла в соцсети X.

По мнению политика, хищение королевских драгоценностей из главного музея страны представляет собой нетерпимый удар по национальному престижу. Барделла открыто задаётся вопросом о глубине кризиса, переживаемого французским государством.

Российский коллекционер назвал обчистивших Лувр грабителей дилетантами
Российский коллекционер назвал обчистивших Лувр грабителей дилетантами

Напомним, сегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление, в ходе которого двое преступников проникли в здание через грузовой лифт, а их сообщник ожидал снаружи. Злоумышленники похитили девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице, причём управились они всего за четыре минуты. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что проблема безопасности музеев остаётся нерешённой в течение 40 лет.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar