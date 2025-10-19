Во Франции связали ограбление Лувра с деградацией государства
Лувр. Обложка © Flickr / blieusong
Ограбление Лувра стало следствием системного ослабления государственных институтов Франции. Об этом заявил Жордан Барделла, руководитель оппозиционной партии «Национальное Объединение».
«Лувр — всемирный символ нашей культуры. Это ограбление, позволившее ворам похитить королевские драгоценности Франции, — невыносимое унижение для нашей страны. Как далеко зайдёт упадок государства?» — написал Барделла в соцсети X.
По мнению политика, хищение королевских драгоценностей из главного музея страны представляет собой нетерпимый удар по национальному престижу. Барделла открыто задаётся вопросом о глубине кризиса, переживаемого французским государством.
Напомним, сегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление, в ходе которого двое преступников проникли в здание через грузовой лифт, а их сообщник ожидал снаружи. Злоумышленники похитили девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице, причём управились они всего за четыре минуты. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что проблема безопасности музеев остаётся нерешённой в течение 40 лет.
