Во Франции связали ограбление Лувра с деградацией государства

Ограбление Лувра стало следствием системного ослабления государственных институтов Франции. Об этом заявил Жордан Барделла, руководитель оппозиционной партии «Национальное Объединение».

«Лувр — всемирный символ нашей культуры. Это ограбление, позволившее ворам похитить королевские драгоценности Франции, — невыносимое унижение для нашей страны. Как далеко зайдёт упадок государства?» — написал Барделла в соцсети X.

По мнению политика, хищение королевских драгоценностей из главного музея страны представляет собой нетерпимый удар по национальному престижу. Барделла открыто задаётся вопросом о глубине кризиса, переживаемого французским государством.