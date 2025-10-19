Опубликовано видео ограбления Лувра — «сотрудник» вскрывал витрину с драгоценностями при посетителях

В Сети появились видеокадры, запечатлевшие момент ограбления в парижском музее Лувр. Их в эфире показал телеканал BFMTV.

Ограбление Лувра сняли на телефон. Видео © X / BFMTV

На записи видно, как один из преступников в жёлтом рабочем жилете, притворяясь сотрудником музея, при большом скоплении посетителей спокойно вскрывает витрину с экспонатами. По последним данным, все участники дерзкой кражи до сих пор остаются на свободе и разыскиваются правоохранительными органами.

Напомним, cегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление, в ходе которого двое преступников проникли в здание через грузовой лифт, а их сообщник ожидал снаружи. Злоумышленники похитили девять драгоценных предметов, принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице.