Ле Пен потребовала усилить охрану музеев после шокирующего ограбления Лувра

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен охарактеризовала недавнее ограбление Лувра как серьёзное испытание для всей страны. Соответствующее заявление она разместила на своей странице в социальной сети X.

«Ограбление Лувра — новое испытание для нашей страны. Любое посягательство на национальное наследие — это рана для французской души», — написала Ле Пен.

Политик подчеркнула, что любое посягательство на культурное наследие наносит удар по национальной идентичности французов. Она потребовала немедленного усиления мер безопасности в музеях и исторических зданиях, указав на недостаточный уровень их защиты перед современными угрозами.