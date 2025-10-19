Сектор Газа
Регион
19 октября, 17:01

Ле Пен потребовала усилить охрану музеев после шокирующего ограбления Лувра

Обложка © Shutterstock / FOTOODOM / Sergii Figurnyi

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен охарактеризовала недавнее ограбление Лувра как серьёзное испытание для всей страны. Соответствующее заявление она разместила на своей странице в социальной сети X.

«Ограбление Лувра — новое испытание для нашей страны. Любое посягательство на национальное наследие — это рана для французской души», — написала Ле Пен.

Политик подчеркнула, что любое посягательство на культурное наследие наносит удар по национальной идентичности французов. Она потребовала немедленного усиления мер безопасности в музеях и исторических зданиях, указав на недостаточный уровень их защиты перед современными угрозами.

Напомним, сегодня утром в парижском музее Лувр произошло ограбление. По предварительным данным, двое злоумышленников проникли в здание через грузовой лифт, в то время как их сообщник ожидал снаружи. Преступники похитили девять драгоценных предметов, исторически принадлежавших Наполеону Бонапарту и императрице.

