Глава МВД Франции заявил, что Лувр могли ограбить иностранцы
Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus
Парижский музей Лувр могли ограбить иностранные граждане. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на главу МВД Франции Лорана Нуньеса. Он не стал пояснять, какие зацепки есть у полиции, чтобы сделать данный вывод.
Нуньес добавил, что всего грабителей было четверо. Двое из них пробрались в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку. Само оконное стекло они просто прорезали «болгаркой». Когда экспонаты были вынесены, подозреваемые скрылись с места происшествия на скутерах. По словам Нуньеса, несколько грабителей были одеты как рабочие — в жёлтые жилеты.
Напомним, сегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление. Двое преступников проникли в здание через грузовой лифт, а их сообщник ожидал снаружи. Злоумышленники похитили девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице, на это у них ушло всего четыре минуты. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что проблема безопасности музеев остаётся нерешённой в течение 40 лет.
