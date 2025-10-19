Глава МВД Франции заявил, что Лувр могли ограбить иностранцы

Парижский музей Лувр могли ограбить иностранные граждане. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на главу МВД Франции Лорана Нуньеса. Он не стал пояснять, какие зацепки есть у полиции, чтобы сделать данный вывод.

Нуньес добавил, что всего грабителей было четверо. Двое из них пробрались в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку. Само оконное стекло они просто прорезали «болгаркой». Когда экспонаты были вынесены, подозреваемые скрылись с места происшествия на скутерах. По словам Нуньеса, несколько грабителей были одеты как рабочие — в жёлтые жилеты.