Le Parisien: Лувр ограбили с помощью болгарки и стрелы подъёмника

Молниеносное ограбление в парижском Лувре совершила группа из четырёх человек. Они использовали для маскировки рабочую униформу и спецтехнику. О новых подробностях и всём, что сейчас известно об инциденте, информирует газета Le Parisien.

Стрела, по которой воры пробрались в Лувр. Видео © X / Alex_RobertsJ

По сведениям издания, двое грабителей в люльке подъёмника в рабочих жилетах — жёлтого и оранжевого цветов — проникли в музей, пока их сообщники на скутерах TMax наблюдали за обстановкой. Злоумышленники огородили зону вокруг автомобиля со стрелой конусами, а витрины с драгоценностями вскрыли с помощью болгарки.

В 9:38 утра вся группа скрылась в направлении автомагистрали А6. При осмотре места преступления полиция обнаружила два электроинструмента, газовую горелку, канистру с бензином, перчатки, рацию, покрывало и корону, а также потерянный при бегстве ярко-жёлтый жилет.