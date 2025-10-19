Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 14:36

Найдено ещё одно из девяти похищенных из Лувра украшений

Обложка © Х / MuseeLouvre

Обложка © Х / MuseeLouvre

Найдено ещё одно ювелирное украшение из девяти похищенных из парижского Лувра. Что конкретно обнаружили в столице Франции не уточняется, сообщает газета Le Parisien.

До этого в Париже уже находили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Кроме того, стало известно, что участниками ограбления стали четверо преступников. Двое из них, одетые в жёлтые жилеты, имитировали рабочих, в то время как двое других ожидали сообщников на мотороллерах возле музея.

Российский коллекционер назвал обчистивших Лувр грабителей дилетантами
Российский коллекционер назвал обчистивших Лувр грабителей дилетантами

Напомним, что ограбление в Лувре произошло сегодня утром. По предварительной информации, двое преступников проникли в здание через грузовой лифт. Были похищены девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице. Операция по ограблению заняла у злоумышленников всего четыре минуты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar