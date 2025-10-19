Найдено ещё одно из девяти похищенных из Лувра украшений
Обложка © Х / MuseeLouvre
Найдено ещё одно ювелирное украшение из девяти похищенных из парижского Лувра. Что конкретно обнаружили в столице Франции не уточняется, сообщает газета Le Parisien.
До этого в Париже уже находили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Кроме того, стало известно, что участниками ограбления стали четверо преступников. Двое из них, одетые в жёлтые жилеты, имитировали рабочих, в то время как двое других ожидали сообщников на мотороллерах возле музея.
Напомним, что ограбление в Лувре произошло сегодня утром. По предварительной информации, двое преступников проникли в здание через грузовой лифт. Были похищены девять драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице. Операция по ограблению заняла у злоумышленников всего четыре минуты.
