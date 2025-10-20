Сталкиваются 8 из 10: 7 причин, почему осенью голова болит чаще и раскалывается так, что хочется лезть на стену

Осень в самом разгаре — недалеко и до зимы, и вместе с сомнительной погодой пришла головная боль? Вы не одиноки. Врачи отмечают настоящий осенний бум обращений с жалобами на головокружения, мигрени и постоянное ощущение тяжести в висках. Мы разобрались, почему наша голова так чутко реагирует на смену сезонов и что с этим делать. Спойлер: дело не только в погоде.

Атмосферное давление устраивает мозгу американские горки

Метеочувствительность и мигрени: как осень влияет на головную боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Matevosyan

Представьте: утром барометр показывает 750 миллиметров ртутного столба, к обеду падает до 730, а к вечеру взлетает обратно. Ваш мозг в это время работает как капризный механизм швейцарских часов, которому постоянно меняют настройки. Когда атмосферное давление скачет, уровень кислорода в крови падает. Сосуды мозга в панике начинают то сужаться, то расширяться, пытаясь компенсировать недостаток кислорода. Результат? Пульсирующая боль, которая накрывает волнами и не отпускает часами. Особенно достаётся тем, кто когда-либо получал сотрясения или ушибы головы — их сосуды реагируют на погоду острее, чем метеостанция. Интересно, что летом мы прекрасно адаптируемся к жаре, а зимой к холоду, но именно осенью организм словно теряет способность быстро подстраиваться под капризы природы.

Световой день сокращается и гипоталамус объявляет забастовку

Ещё в августе вы просыпались под яркими лучами солнца в шесть утра, а теперь в семь за окном всё ещё серая мгла. Ваш гипоталамус — крошечная, но могущественная структура в центре мозга — очень чувствителен к изменению продолжительности дня. Когда световой день укорачивается, гипоталамус начинает работать со сбоями, нарушая выработку серотонина. Меньше серотонина — выше чувствительность к боли. Отсюда берутся те самые кластерные головные боли, которые бьют по одной стороне головы с силой кувалды. Приступ длится от пятнадцати минут до часа, сопровождается слезотечением и покраснением глаза, а повторяться может до восьми раз за сутки! Раньше такими болями страдали единицы, но теперь они стали почти массовым явлением. Учёные связывают это не только с сокращением светового дня, но и с тем, что мы всё меньше бываем на улице и всё больше сидим в искусственно освещённых помещениях.

Организм отвык от нагрузок и впал в режим энергосбережения

Осенние головные боли: что происходит с организмом при смене сезона. Фото © «Шедеврум»

Лето закончилось, а с ним ушли ленивые дни на даче, где максимум умственной активности — решить кроссворд в гамаке. Сентябрь врывается с рабочими проектами, учёбой, планами и дедлайнами. Мозг, отвыкший от интенсивных нагрузок, начинает буксовать как старая машина на холодном двигателе. Неврологи особенно часто видят студентов и подростков с жалобами на головную боль именно в конце сентября. Молодой организм за три месяца каникул полностью потерял тонус нервной системы, а теперь вынужден снова учить, запоминать, концентрироваться. Это колоссальное напряжение! Добавьте сюда возвращение к чёткому режиму дня после летнего хаоса, когда можно было лечь спать в три ночи и проснуться к обеду. Неудивительно, что голова протестует и требует передышки через боль.

Вирусы активизируются и отравляют всё вокруг

Осень традиционно открывает сезон простуд и ОРВИ. В сентябре дети возвращаются в школы и детские сады, где вирусы передаются быстрее новостей в родительских чатах. Взрослые тоже не отстают: офисы, общественный транспорт, торговые центры превращаются в рассадники инфекций. Головная боль при этом может быть вовсе не симптомом самой простуды, а результатом общей интоксикации организма. Даже если вы ещё не заболели по-настоящему, ваше тело уже контактировало с патогенами и запустило иммунный ответ. Мозг получает сигналы о том, что в организме что-то не так, и реагирует спазмом сосудов. Плюс осенняя погода создаёт идеальные условия для размножения вирусов: влажно, прохладно, перепады температур. Утром вышли в лёгкой куртке под тёплым солнцем, к вечеру продрогли под холодным дождём — и вот уже голова раскалывается.

Уровень серотонина падает вместе с градусником

Почему в сентябре и октябре голова болит сильнее чем летом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sun ok

Серотонин заслуженно называют гормоном счастья, но мало кто знает, что он ещё и главный регулятор болевой чувствительности. Летом солнце стимулирует выработку серотонина, а организм поддерживает низкий уровень белка SERT, который захватывает этот нейромедиатор обратно. Осенью солнечного света становится меньше, тело начинает производить больше SERT, серотонин улетучивается — и боль ощущается острее. Получается замкнутый круг: из-за нехватки света падает серотонин, из-за низкого серотонина усиливается восприимчивость к боли, а головная боль ещё больше портит настроение и снижает уровень гормона счастья. Интересно, что основная часть серотонина вырабатывается не в мозге, а в кишечнике! Поэтому осенью так важно следить за питанием: средиземноморская диета с обилием овощей, фруктов, рыбы и оливкового масла поддерживает выработку серотонина лучше любых антидепрессантов. А вот налегать на кофе и жирную пищу — плохая идея, это только усугубит метеочувствительность.

Мышцы шеи и спины напрягаются от холода

Выскочили утром без шарфа, потому что солнце обманчиво грело? К обеду голова раскалывается так, будто вы съели ведро мороженого залпом. Когда вы выходите из тёплого помещения на холод без головного убора, происходит мгновенный спазм сосудов и раздражение нервных окончаний. Но это только верхушка айсберга. Холодный ветер заставляет мышцы шеи, воротниковой зоны и верхней части спины напрягаться и сжиматься. Напряжённые мышцы пережимают сосуды, нарушается кровоток к голове — и вот вам головная боль напряжения. Она не такая сильная, как мигрень, скорее давящая и ноющая, но зато может длиться часами. Ощущение, будто на голову надели тесный шлем или каску. Физические нагрузки такую боль не усиливают, а часто даже помогают — прогулка на свежем воздухе разгоняет кровь и расслабляет мышцы.

Стресс и тревожность взлетают до небес

Почему после лета возвращаются головные боли: объясняют неврологи. Фото © «Шедеврум»

Осень приносит не только дожди, но и психологическое давление. После расслабленного лета нужно снова входить в рабочий ритм, строить планы, решать накопившиеся проблемы. Люди, которые склонны переживать по мелочам, отмечают резкий рост общего фона тревожности именно в сентябре. Стресс напрямую связан с головной болью: когда вы нервничаете, в кровь выбрасывается адреналин, сосуды сужаются, мышцы напрягаются. Добавьте сюда осеннюю меланхолию и недостаток витамина D, который регулирует не только настроение, но и восприятие боли. Всего пятнадцать минут под ярким солнцем достаточно, чтобы организм выработал суточную норму витамина D. Но с сентября по март в наших широтах солнце недостаточно активно для этого. Результат? Головная боль становится постоянным спутником, а настроение падает ниже плинтуса. Кстати, женщины страдают от осенних головных болей чаще мужчин — их организм сильнее зависит от гормонального баланса, который тесно связан с количеством солнечного света.