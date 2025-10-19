Врач раскрыла суточную норму походов в туалет «по-маленькому»
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Учащённое мочеиспускание может свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний, включая сахарный диабет и сердечную недостаточность, предупредила гастроэнтеролог Ольга Чистик. По её словам, нормальная частота походов «по-маленькому» для здорового взрослого человека варьируется от шести до восьми раз в сутки, с возможными колебаниями от четырёх до десяти раз в зависимости от потребления жидкости и других факторов.
Врач отметила в беседе с «Лентой.ру», что ночные пробуждения для похода в туалет более одного раза могут указывать на развитие никтурии, которая нарушает сон и вызывает дневную усталость. Она подчеркнула, что особую тревогу вызывают случаи, когда учащённое мочеиспускание сопровождается болью, жжением, кровью в моче или лихорадкой.
Эти симптомы требуют немедленного обращения к врачу. Кроме того, сочетание ночных мочеиспусканий с постоянной жаждой и потерей веса может свидетельствовать о сахарном диабете, а при наличии отёков и одышки — о сердечной недостаточности, заключила эксперт.
