25 сентября, 10:30

Деньги не пахнут: В российском городе решили брать плату за посещение уличных туалетов

Депутаты Тюмени призвали взимать плату за посещение общественных туалетов

Обложка © freepik

Депутаты Тюменской городской думы предложили ввести плату за посещение общественных туалетов, чтобы стимулировать горожан бережнее относиться к муниципальному имуществу. Об этом с заседания городского парламента сообщает корреспондент URA.ru.

«Платный режим, как я полагаю, стимулирует более бережное отношение жителей к имуществу. А эти 56 миллионов мы можем потратить на ремонт конструкций, которые мы строим, детских и спортивных площадок», — отметил один из депутатов.

По данным издания, инициативу поддержал мэр Тюмени Максим Афанасьев, который присутствовал на заседании. Глава города подчеркнул, что в 2026 году проект будет запущен в пилотном режиме.

Новые штрафы для жильцов в 2025 году: за цветы на балконе и грязный коврик теперь платят все
Ранее в России предложили штрафовать жильцов за смыв мусора в унитаз. С такой инициативой выступил эксперт по ЖКХ. По его словам, необходимо ввести персональные штрафы для жильцов, которые смывают в унитаз посторонние предметы, что приводит к засорам канализационной системы. Кроме того, россиян могут оштрафовать за грязные окна и двери в квартире, если это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию.

