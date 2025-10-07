Валдайский форум
7 октября, 08:08

«Вытягивает воду»: Терапевт предупредил об опасности сушилки для рук в общественных местах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SmartPhotoLab

Врачи напоминают: привычные сушилки для рук, установленные в общественных туалетах, могут быть опаснее, чем кажется. Как объяснил терапевт Андрей Кондрахин, главная угроза вовсе не в бактериях, а в воздействии горячего воздуха.

«Сушилки для рук опасны с точки зрения повреждения кожи. Горячий сухой воздух сушилки направлен на удаление влаги. Но проблема в том, что он не просто испаряет влагу, а вытягивает жир и воду из кожи. Фактически сушилка обезвоживает кожные покровы», — подчеркнул медик в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, пересушенная кожа теряет естественный защитный барьер, что создаёт условия для развития кожных инфекций. Сама по себе сушилка болезни не вызывает, но постоянное её использование делает кожу уязвимой. Кондрахин советует отказаться от таких устройств.

По его словам, безопаснее пользоваться бумажными полотенцами. Терапевт дополнил, что лучше просто промокнуть руки, не вытирая их досуха. Также медик советует использовать сушилки только при отсутствии альтернативы.

«Очень быстро развиваются»: Роспотребнадзор предупредил о рисках возникновения новых инфекций
А ранее Life.ru писал, что осенью в песочницах возрастает количество яиц гельминтов. По словам специалиста, особую опасность представляют токсокары, личинки которых могут мигрировать внутри организма человека, поражая внутренние органы и глаза.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
