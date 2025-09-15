Владимир Путин
15 сентября, 13:32

«Очень быстро развиваются»: Роспотребнадзор предупредил о рисках возникновения новых инфекций

Попова предупредила о новых инфекциях из-за синтетической биологии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Siyanight

Роспотребнадзор предупредил о возможном появлении новых опасных инфекций. Глава ведомства Анна Попова связала эти риски с развитием синтетической биологии и изменением международной обстановки.

По её словам, стремительное развитие синтетической биологии и изменение глобальной политической обстановки создают предпосылки для возникновения ранее неизвестных инфекционных заболеваний. Особую озабоченность специалистов вызывает потенциальное распространение патогенов в регионы, где они ранее не встречались.

«До 2030 года мы несколько пересмотрели свои подходы, потому что очень быстро развиваются технологии и быстро меняется мир. И мы видим новые риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было», — сказала она на открытии новых объектов санитарно-эпидемиологического надзора.

Выступление руководителя Роспотребнадзора состоялось в рамках празднования Дня работников санитарно-эпидемиологической службы, который отмечается 15 сентября. Эта дата была установлена в 2022 году в честь столетия со дня подписания декрета «О санитарных органах Республики», положившего начало созданию санитарной службы в России.

Ранее Анна Попова заявила, что в 2025 году в России зафиксировали четыре случая холеры, все они были завезены из Индии. Она предупредила, что инфекция развивается стремительно, и игнорирование первых симптомов может привести к серьёзным последствиям.

Юлия Сафиулина
