Раскрыты мерзкие и опасные для малышей «обитатели» песочниц на детских площадках

Осенью в уличных песочницах значительно возрастает концентрация яиц гельминтов, включая аскарид и токсокар, которые способны выдерживать морозы до минус 20 градусов. Особую опасность представляют токсокары, личинки которых могут мигрировать внутри организма человека, поражая внутренние органы и глаза, предупредила доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По её словам, песок на детских площадках может содержать условно-патогенные бактерии, сохраняющие активность в течение нескольких месяцев. Проблема усугубляется тем, что некоторые управляющие компании прекращают регулярную уборку песочниц после окончания летнего сезона. При этом, согласно санитарным правилам и нормам, песок в детских песочницах должен заменяться не реже одного раза в год и подвергаться регулярной обработке.

«Для защиты детей от потенциальной инфекции рекомендуется по возможности избегать посещения уличных песочниц в сырую погоду, когда риск заражения максимально высок», — подчеркнула кандидат фармацевтических наук.