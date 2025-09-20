Раскрыты мерзкие и опасные для малышей «обитатели» песочниц на детских площадках
Эксперт Золотарёва: Осенью в песочницах возрастает количество яиц гельминтов
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Осенью в уличных песочницах значительно возрастает концентрация яиц гельминтов, включая аскарид и токсокар, которые способны выдерживать морозы до минус 20 градусов. Особую опасность представляют токсокары, личинки которых могут мигрировать внутри организма человека, поражая внутренние органы и глаза, предупредила доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.
По её словам, песок на детских площадках может содержать условно-патогенные бактерии, сохраняющие активность в течение нескольких месяцев. Проблема усугубляется тем, что некоторые управляющие компании прекращают регулярную уборку песочниц после окончания летнего сезона. При этом, согласно санитарным правилам и нормам, песок в детских песочницах должен заменяться не реже одного раза в год и подвергаться регулярной обработке.
«Для защиты детей от потенциальной инфекции рекомендуется по возможности избегать посещения уличных песочниц в сырую погоду, когда риск заражения максимально высок», — подчеркнула кандидат фармацевтических наук.
Она посоветовала после игр на детской площадке тщательно мыть руки с мылом, уделяя внимание области под ногтями и при необходимости используя специальную щётку. Одежду следует сразу отправлять в стирку, а обувь тщательно очищать. Кроме того, собеседница «Газеты.ru» рекомендовала родителям выбирать для детей площадки с песочницами, которые закрываются защитными крышками или тентами. А при появлении у ребёнка первых признаков недомогания необходимо немедленно обратиться к педиатру и пройти обследование на паразитарные инфекции.
